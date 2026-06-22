「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。22日、視聴率が発表された（ビデオリサーチ社調べ）。世帯平均視聴率は33.2％、個人全体平均視聴率は22.5％となった。【写真あり】「泣ける」と話題長友佑都が公開した”集合ショット”瞬間最高視聴率は、個人が25.4％（試合終了時の 午後2時55分）、世帯が37.0％（試合終了時の 午後2時55分）