「北中米Ｗ杯・１次リーグＨ組、カボベルデ代表２−２ウルグアイ代表」（２１日、マイアミ）初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、２度の優勝経験を持つウルグアイ（同１６位）に対して劣勢から同点に追い付くしぶとさを見せ、またしても強豪相手にドロー。勝ち点２として、決勝トーナメント進出に望みをつないだ。前半２１分。ＭＦピナがペナルティエリア手前からのフリーキックで、直接ゴール右下へ決めて先制。カ