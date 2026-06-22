バッグの中で細かいものが散らかったり、すぐ使いたい小物が見つからなかったり…。そんなちょっとした悩みをかわいく解決してくれるアイテムをダイソーで発見しました。見た目のかわいさだけでなく、持ち歩きたいものをまとめたり、よく使う小物をすぐ取り出せるようにしたりと、普段使いしやすい工夫も詰まっています。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左）：ポムポムプリン 巾着価格：￥220（税込）サイズ（約）：200