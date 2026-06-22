NearMe（ニアミー）は、羽田空港第3ターミナルの乗り場を羽田エアポートガーデン1階のハイヤー乗り場に6月24日から変更する。現在は、ターミナル1階のターミナル間無料連絡バス乗り場の先から乗車できる。同日からの新しい乗り場へは、到着ロビーから徒歩で約10分かかる。到着後にはチャットか電話でドライバーへ連絡の上、車両の到着まで館内で待機するよう求めている。ミートサービスを申し込んだ場合には、到着出口通過後でドラ