バッグの中で小物が迷子になってしまい、ポーチを開けてゴソゴソと探す…。そんなプチストレスを減らしてくれるアイテムがダイソーに登場しています。小物を種類ごとに分けてまとめられるので、外出先で慌てて探す手間を減らせます。普段使いはもちろん、旅行やレジャーの荷物整理にも活躍するアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：仕切り付きスライダーバッグ Mサイズ価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅200mm