SNSで見てから、ずっと気になっていたダイソーの『ミニウォーターサーバー』。実際にタンクに水を入れることで、水が出てくる本格的なおもちゃなのですが、人気なのかずっと出会えずにいました。しかし、先日おもちゃ売り場で発見！迷わず購入してきたので、実際に使ってみましたよ。さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニウォーターサーバー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー