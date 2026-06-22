ブルージェイズの球団公式インスタグラムが21日（日本時間22日）に更新され、岡本和真内野手（29）がカブスの今永昇太投手（32）、鈴木誠也外野手（31）と交流する様子が公開された。両チームは19日（同20日）からカブス本拠、リグリー・フィールドで3連戦を行っており、この日は今永が先発予定で岡本とのメジャー初対決に注目が集まっていた。ただ、試合は悪天候のため、順延に。両者の初対決はお預けとなった。ブルージェ