吉本興業所属のお笑いコンビ、ペナルティのワッキー（53）が21日夜、Xを更新。母校、市船橋出身のW杯戦士誕生を喜んだ。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対チュニジア戦で、MF鈴木唯人（24＝フライブルク）が後半33分から途中出場。ドリブル突破を試みる積極性をアピールした。鈴木は市船橋出身。ワッキーも市船橋のサッカー部出身。現在、Xのプロフィル写真は当時のもの。そのワッキーが「とうとう、