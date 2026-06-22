パリって東京と似ているな――現地で暮らす私はそう感じています。高級地が港区のようなら怪しげなエリアは歌舞伎町のよう。多様な顔を持つパリは一度は住みたい憧れの街ですが、家探しは激しい争奪戦です。そんな厳しい現実の一方で、一等地のビルでも2階以上は普通に住居という面白い特徴も。観光本には載らない、現地で暮らしてわかったリアルな住まい事情をお届けします。渋谷や歌舞伎町にそっくり?! 東京に例えてわかるパリの