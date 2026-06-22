実家暮らしをしている間、毎月の生活費として親にお金を渡している人もいるでしょう。なかには、親がそのお金を使わずに貯めておき、後になってまとめて返してくれるケースもあるようです。 しかし、数百万円単位のお金を受け取ると、「贈与税がかかるのでは？」と心配になる人もいるかもしれません。この記事では、親に渡していた生活費が後から返ってきた場合の贈与税の考え方や、注意したいポイントについて分かり