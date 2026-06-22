実家を出て20年が経ち、親とはほとんど交流がないにもかかわらず、突然「扶養照会」が届いた――このような通知を受け取ると、「仕送りをしなければならないのだろうか」「自分の家計に影響はないのだろうか」と不安に感じる人もいるかもしれません。 しかし、「扶養照会」が届いたからといって、直ちに仕送りの義務が生じるわけではありません。本記事では、扶養照会の役割や回答が生活保護の審査に与える影響、