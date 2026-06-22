■企業物価指数「6.3％上昇」の衝撃日本銀行が発表した、5月の企業物価指数（いわゆる卸売物価、速報値）は前年同月比6.3％上昇した。前月の5.3％から、企業間の物価上昇は加速した。その主な要因は、イラン戦争によるホルムズ海峡の実質的封鎖で、エネルギー資源やナフサなどの価格が上昇したことだ。そうした数字を見ると、わが国のインフレはまだまだ続きそうだ。企業は、エネルギーや原材料の増加分を販売価格に転嫁することに