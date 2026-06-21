指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２０日、２１日の２日間、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で自身最大規模のスタジアムライブを開催。チケットは両日ともにソールドアウトし、計１３万２０００人を動員した。昨年発売の「とくべチュ、して」がＴｉｋＴｏｋ総再生２２億回を突破、今年４月発売の２０ｔｈシングル「劇薬中毒」も自己最高の累計出荷５０万枚超えでビルボード・オリコン１位を