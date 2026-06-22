4月10日に俳優・廣瀬智紀さんとの離婚を発表した川栄李奈さん。2019年5月に結婚を発表し、同年11月に第一子、2023年6月に第二子を授かっていましたが、約7年間の結婚生活にピリオドを打ちました。そんな川栄さんですが、近年は『となりのナースエイド』（2024年／日本テレビ系）、『ダメマネ! -ダメなタレント、マネジメントします-』（2025年／日本テレビ系）、『フェイクマミー』（2025年／TBS系／波瑠さんとダブル主演）と