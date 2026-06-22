なす、きゅうり、トマト、オクラなど、夏野菜が安く手に入る季節。そんな旬の食材を使って素早く作れるレシピを『クックパッド プラス2026年夏号』から2品ご紹介します。どちらもクックパッドで「おいしかった」などの “つくれぽ”を1000人以上が投稿した大人気の殿堂入りレシピ。これからの食卓で活躍するはず！◆めんつゆで簡単！なすの煮びたし【なすの煮びたし】 【材料（作りやすい分量）】●なす……3〜4本＜A＞・しょ