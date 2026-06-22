人は見た目や肩書ではないとわかっていても、無意識に相手の印象をつくりあげてしまっていることはないでしょうか。このような思い込みによる決めつけは心理学でアンコンシャスバイアスと呼ばれ、誤った判断につながらないよう注意が必要だともいわれています。今回は、まさに思い込みによる決めつけで失敗したと悔やむ溝内美香さん（仮名・30代）のお話です。◆“キラキラまぶしい知人”の紹介で、企業の広報に転職美香さん