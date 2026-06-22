新型A6オールロードはオフロード仕様のステーションワゴン アウディA6オールロード｜Audi A6 Allroad ステーションワゴンのボディをまとい、地上高を上げて悪路走破性を高めたA6オールロードが、5代目に生まれ変わった。アウディAGでチーフテクニカルオフィサーを務めるルーベン・モール氏は、新型をこのように紹介する。「A6オールロ&#