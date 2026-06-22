イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム、カイロ共同】イスラエルのネタニヤフ首相は21日、レバノン南部への軍の駐留について「必要な限りとどまる方針は揺るぎない」と述べ、従来の立場を改めて強調した。レバノンのヒズボラの指導者カセム師はテレビ演説し、イスラエル軍に撤収を要求した。双方の停戦は19日に発効したが、依然として緊張状態が続いている。カセム師は「停戦とは陸海空からの侵略や駐留の