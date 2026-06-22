週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（７万１２５０円０６銭）に比べて１０００円超上昇して７万２０００円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。取引時間中に、７万２０００円台をつけるのは初めて。７万２２００円台で推移している。