俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第24回「軍師官兵衛！」が21日に放送され、ラストに映し出された「本能寺の変まで、あと2年──」のテロップが大きな反響を呼んだ。物語はいよいよ戦国史最大の事件ともいわれる本能寺の変へ向けた局面に入り、視聴者の期待と緊張感を高めている。【写真】ネット悲鳴の”処刑”シーン大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟