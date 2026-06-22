ジャパンカップ日本選手権の出場をかけた関東チアリーディング選手権大会が１９〜２１日に、国立代々木競技場の第一体育館で行われた。自由演技は日体大、規定演技は帝京大が総合優勝を果たした。日体大はノーミスの演技を披露し、欄所友花選手（４年）は「ＶＯＲＴＥＸ（ボルテックス）の全チームがつないでくれて、総合優勝になったのでみんなに感謝しています。世界大会での経験もあって、関東大会で完璧な演技をできてうれ