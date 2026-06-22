BS日テレ『友近・礼二の妄想トレイン』（後9：00）では、23日から2週間にわたって、4月にデビューした南海電鉄の観光列車「GRAN天空」で行く高野山への旅を紹介する。旅のナビゲーターは、音楽界きっての鉄道好きとして知られる、サックス奏者の上野耕平が務める。【番組カット】まるで結婚祝い？観光列車「GRAN天空」の旅「上野耕平がGRAN天空で行く高野山への旅」。まずは始発駅の南海なんば駅へ。バラエティーあふれるデザ