テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は22日の放送冒頭で、レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏が、「後半戦の冬休み」に入っていることを明らかにした玉川氏は、先週19日の放送をお休みしていたが、この時は理由には触れられなかった。この日は、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一がオープニングで「玉川さん、今日お休みです。2週間の冬休みを、玉川さん、（今年は）2分割することになりまし