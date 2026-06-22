6月17日に亡くなったスーツアクターでアクション監督の清家利一さんの娘で、元女優の清家伶緒奈さんが22日までにXを更新。父とのツーショット写真を公開した。清家さんの家族は本人のXを通じ声明を発表。「このたび、清家利一は6月17日に永眠いたしました。6月20日に家族に見守られながら無事に葬儀を執り行うことができました」とした。「本人は多くの方々とのご縁に恵まれ、たくさんの方に愛されながら幸せな人生を送ることがで