市場に風穴空ける「ステーションワゴン＋BEV」2026年2月25日、トヨタはBEV（バッテリーEV：電気自動車）の新型「bZ4Xツーリング」を発売しました。新型bZ4Xツーリングは、ベースとなるクロスオーバーモデル「bZ4X」の走りの楽しさと日常の使いやすさを受け継ぎながら、アウトドアをはじめとする多彩なシーンに対応するユーティリティを大幅に高めたモデルです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタの新型「大空間ワ