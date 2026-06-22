＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞山下美夢有が5打差の7位から出た最終日に、驚異的な追い上げを見せた。前半に5つ伸ばすと、後半も4つのバーディ（1ボギー）を奪って、今週の全体通じてベストスコアタイとなる「64」。最終18番をバーディで締めくくりトータル17アンダーまで伸ばすと、優勝を争ったロティ・ウォード（イングランド）がその18番でボギーを叩き、