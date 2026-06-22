2回目が最後となった2022年、2024年の介入局面 日本の通貨当局は、2022年と2024年に為替介入により円安から円高への反転に成功した。ただしこの2回とも、1回目の介入局面で円高へ反転させたわけではなく、決定打となったのはともに2回目だった（図表1参照）。少し具体的に見てみよう。【図表1】米ドル／円の月足チャート（2021年～） 出所：マネックストレーダーFX 2022年の介入 2022年、最初の米ドル