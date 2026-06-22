TBSの朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）は22日、FIFAワールドカップ（W杯）で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。8大会連続出場の日本は20日（日本時間21日）、W杯1000試合目となった1次リーグ第2戦でチュニジアに4―0で完勝した。安住紳一郎アナウンサーは「昨日、日本はチュニジアに大勝しましたが、三笘の1ミリ、鎌田の1ミリに続いて、よく名前をこうやって付けるなと思いますが、幻の得点、上田の逆