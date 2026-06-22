◇W杯北中米大会1次リーグH組ウルグアイ 2―2 カボベルデ（2026年6月21日米マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、ウルグアイ（FIFAランキング18位）は初出場のカボベルデ（同63位）と2―2で引き分けた。2試合を終えて勝ち点2止まりで、スペインとの第3戦（26日、同27日）を残して2大会連続1次リーグ敗退のピンチに陥った。ウルグアイはサウジアラビアと1―1で引き分