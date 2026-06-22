撤去される、立ち入り制限の立て看板＝22日午前9時ごろ、福島県大熊町東京電力福島第1原発事故による福島県大熊町の帰還困難区域で、帰還意向がある住民の家屋や周辺などに設定された「特定帰還居住区域」について、町は22日、避難指示解除に向け、一部地域の立ち入り規制を緩和した。町内の規制緩和は初めて。降りしきる雨の中で午前9時過ぎ、「ゲート開放」の号令とともに道路上のバリケードが開かれた。立ち入り制限を示す