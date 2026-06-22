【パナソニック「SC-GNW10」】 参考価格：33,000円 セール価格：28,700円 Amazonにて、パナソニックのワイヤレスゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10」が特別価格で販売されている。価格は参考価格から13%オフの28,700円。 本商品では、以前のモデルから低音・音圧が強化。定位感を改善し、より没入感を味わえるようになっている。2.4GHz帯の専用無