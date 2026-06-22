ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦・大阪スポーツ賞第３７回アクアクイーンカップ」が２４日に開幕する。５月の浜名湖オールスターでＳＧの舞台を初めて踏んだ井上遥妃も参戦。最高峰のステージで得たものとは…――ＳＧ初出場となった浜名湖オールスターを振り返って井上先輩ＳＧレーサーのみなさんの水面に合わせた調整やスタート、旋回スピードなど改めて「すごい」と感じました。自分もしっかりと戦いま