太り方も違う！大きく３つに分けた体質タイプとは 自分の体質タイプを知ることが大切 漢方は東洋医学の中心的な治療法のひとつで、基本は中国由来の中国医学に基づいています。でも現在、日本で行なわれている漢方は、国内で独自に発展した、日本人の体質にあった治療法になります。西洋医学とは一線を画してきましたが、最近では治療に取り入れる医者も増えてきました。ひと口に体質といっても、人によって異なります。漢方に