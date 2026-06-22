低糖質食品を上手に活用しよう！ダイエット中でも炭水化物を摂取する方法とは 手軽で安価な低糖質食品が増加中 糖質制限は健康的な体をつくるため、誰にとっても意味あるものという認識が広まり、各食品メーカーが低糖質商品を次々と発売しています。以前は低糖質食品を開発する食品メーカーの数が少なかったため、通信販売などで手に入れるしか方法がなく、しかも価格も決して安いものではありません