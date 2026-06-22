◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦ウルグアイ２―２カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、５大会連続１５度目出場のウルグアイ（同１６位）に２―２で引き分けた。前半２１分にカボベルデが先制した。ゴール正面約３０メートルのＦＫ。ＭＦのＫ・ピナは２枚の壁の間を通す右足シュートをゴール右隅へ突き刺して先制ゴール。初出場したＷ杯で歴史的な初ゴールをマー