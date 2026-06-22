パワーエックスが切り返し急、カイ気配スタートで４日ぶりに大きく反発している。株価は５月下旬の株式分割権利落ち後に急激な調整を強いられ、時価（前週末終値時点）は５月１１日の上場来高値５５７６円７０銭（分割修正後株価）から約６７％の大幅下落を余儀なくされていた。きょうは満を持してリバウンドに転じている。 前週末取引終了後、同社は豊田通商グループのエレマテック（東京都港区）からベ