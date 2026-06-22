FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が現地時間21日に行われ、ウルグアイ代表とカーボベルデ代表が対戦した。ウルグアイ代表は現地時間15日に行われたサウジアラビア代表とのゲームで、1点を先行される展開を強いられたが、終盤の80分にマクシミリアーノ・アラウホが同点ゴールを奪い、1−1のドローで終えた。対するカーボベルデ代表は、第1節でスペイン代表の猛攻を受けながら、GKヴォズィーニャを筆頭とした守備陣の奮闘