北中米ワールドカップで現地６月21日、グループステージＨ組の第２節が開催。ウルグアイ代表対カーボベルデ代表の一戦が、マイアミ・スタジアムで行なわれた。立ち上がりはウルグアイが攻め、カーボベルデが守るという構図に。南米の伝統国はＷ杯初出場国を相手に、敵陣エリア内にボールを運ぶ場面を増やしていく。カーボベルデは身体を張った守備で対抗し、カウンターなどに活路を見出す。そして21分、先制に成功。ゴールに