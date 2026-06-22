ベルギー代表は現地時間21日、FIFAワールドカップ2026・グループG第2節でイラン代表と0−0で引き分けた。試合後、ベルギー代表FWロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）が、FIFA（国際サッカー連盟）を通して、現状への危機感を口にした。15日に行われた第1節のエジプト代表戦は、1点ビハインドを追いかける展開となったものの、66分からピッチに立ったルカクが、ファーストプレーでオウンゴールを誘発。1−1のドローに持ち込み、