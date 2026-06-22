18歳の神童が記念すべきＷ杯初ゴールを記録した。スペイン代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節でサウジアラビア代表とアトランタ・スタジアムで対戦。４−０で勝利した。ゴールラッシュの口火を切ったのが、今大会の注目選手の一人であるラミネ・ヤマルだった。ハムストリング負傷の影響などで第１節のカーボベルデ戦（０−０）は71分からの出場となったなか、サウジアラビア戦で初先発を飾る。すると10分、ボ