22日8時52分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前週末清算値比110ポイント安の3万6745ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万6700.51ポイントに対しては44.49ポイント高。 株探ニュース