22日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝161円43銭前後と、前週末午後5時時点に比べ12銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円04銭前後と39銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース