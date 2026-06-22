2026年6月19日、韓国・ハンギョレ新聞は「現在の半導体スーパーサイクル（超好況）は長期的なトレンドとして続く可能性が高いと業界はみているが、半導体業界への利益集中が長期化すれば、産業構造や賃金・所得、資本・資産など韓国社会のさまざまな分野で格差が拡大する恐れがある」と報じた。世界的なビッグテック企業によるAI投資に加え、大手テック企業の積極的な経営判断が重なり、半導体スーパーサイクルの勢いが強まってい