日本―チュニジア戦ドラゴン解説第3回サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組で日本がチュニジアと対戦。4-0と快勝し、決勝トーナメント進出に前進した。この試合に合わせ、2022年カタール大会に続き「THE ANSWER」で解説を務める元日本代表FW久保竜彦が編集部に来訪。試合を分析した。全3回の第3回は日本サッカーの進歩について。2006年ドイツW杯を目指すジーコジャパンのエースとして君臨し