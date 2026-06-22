三井不動産が、現在2026年6月11日（木）から6月28日（日）の期間中、MIYASHITA PARK（東京都渋谷区）をサッカースタジアムに見立てた空間に演出する応援企画「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産（略称：ミヤスタ）」を開催中。 本企画内のイベントとして、6月21日(日)に行われたグループリーグ第２戦となる日本代表 対 チュニジア代表戦において、『ミヤスタ』からサッカー日本代表へ応援の