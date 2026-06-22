ニチレイレディス最終日国内女子ツアー・ニチレイレディス最終日が21日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。24位で出たイ・ミニョン（韓国）が、ツアー史上最大（順位）の逆転で8勝目を飾った。9バーディー、ボギーなしの63で回って通算13アンダー。大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）、吉崎マーナ（加賀電子）とのプレーオフ（PO）は2ホール目から、大出との一騎打ちになり、ツアー史上最多タ