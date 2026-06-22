お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（40）が、20日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（後11：30）に出演。20年付き合いのある人気俳優を明かした。【写真】すごい交友関係！ハライチ澤部と友人の人気俳優の超近距離ショット芸能界での友人について質問を受けた澤部は「この業界だと岡田将生くんとかね。唯一ぐらいです。この業界で、本当に20年ぐらい」と明かした。出会いのきっかけはドラマでの共演だったといい