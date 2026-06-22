ジャーナリストの玉川徹氏が、22日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）を休演した。【写真】羽鳥アナから欠席が伝えられた玉川徹氏（左）番組冒頭、羽鳥慎一アナが「玉川さん、きょうお休みです。2週間の冬休みを2分割するようになりまして、その後半戦のお休みに入っております」と伝えた。続けて「ということで、きょうは松木さんにお越しいただいております」と、松木安太郎氏を紹介していた。玉