◆ ここぞの場面での勝負強さ「全然、得点圏打率を見たら分かるように低いのでもっと打たないといけないと思います」ロッテ・山口航輝は21日の楽天戦の試合前練習後の取材で、勝負所での打撃について厳しい自己分析をしていたが、決勝弾を含む2安打5打点の活躍でチームを勝利に導いた。試合前まで得点圏打率は.250だったが、5月31日の阪神戦、2−2の8回一死一、二塁の第3打席、モレッタが1ボール2ストライクから投じた5球目