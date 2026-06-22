Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『ちくわ戦記〜おれのカワイイで地球侵略〜』の第8巻を含めた、計8タイトルの紙書籍を2026年6月19日(金)に小学館から、6月30日(火)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてCygamesから、それぞれ発売する。『ちくわ戦記〜おれのカワイイで地球侵略〜』は、柴犬型宇宙生物・ちくわをはじめとする可愛いスパイ達が、地球人から愛でられると発生するエネルギー